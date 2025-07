Riarmo Conte | In autunno in piazza a Roma per dire no a questa folle corsa

In un’Italia che rischia di perdere il senso della misura, Giuseppe Conte annuncia il ritorno in piazza a Roma questo autunno. Un appuntamento per dire basta alla folle corsa agli armamenti e rilanciare valori come politica, dialogo e diplomazia. La sfida è chiara: difendere la dignità del nostro Paese senza sacrificare servizi essenziali come la sanità. Un gesto che potrebbe cambiare il corso delle cose, ma solo se ci uniamo con determinazione.

“Ci ritroveremo in autunno per una manifestazione a Roma con tante altre forze politiche per dire no a questa folle corsa al riarmo. Con chi vuole restituire dignità alla politica, al dialogo, alla diplomazia. E non spendere cifre assurde che ci impongono di tagliare la spesa sanitaria”. Lo ha dichiarato il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte alla Camera, a margine della presentazione del libro della deputata Ilaria Fontana ‘Cicatrici di terra, semi di speranza’. “Se mi aspetto la partecipazione di Pd e delle altre forze di opposizione alla manifestazione? Certo, la apriremo a tutti, me la aspetto e mi fate piacere”, ha aggiunto Conte. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Riarmo, Conte: “In autunno in piazza a Roma per dire no a questa folle corsa”

In questa notizia si parla di: riarmo - conte - autunno - roma

Question Time: scontro acceso tra premier Meloni, Conte e Schlein su Gaza, sanità e riarmo - Nel vivace dibattito del question time, il premier Meloni ha affrontato Giuseppe Conte e Elly Schlein, suscitando un acceso confronto su temi cruciali come Gaza, sanità e il piano di riarmo.

*21 GIUGNO – MANIFESTAZIONE NAZIONALE A ROMA CONTRO LA GUERRA E IL RIARMO* Scendiamo in piazza per dire *NO al riarmo europeo*, *NO alla NATO*, *NO al genocidio del popolo palestinese*, *NO allo Stato di guerra permanente*. *SÌ al d Vai su Facebook

Riarmo, Conte: “In autunno in piazza a Roma per dire no a questa folle corsa”; La mossa di Conte: “Una nuova manifestazione contro il riarmo in autunno”; Conte: “In autunno scenderemo in piazza con tante altre forze politiche contrarie al riarmo”.

Conte: "In autunno scenderemo in piazza con tante altre forze politiche contrarie al riarmo" - (Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2025 "Ci ritroveremo in autunno con tante altre forze politiche che dicono no alla folle corsa al riarmo, che voglioni restiture dignità alla politica e alla diplomazia ... Riporta quotidiano.net

La mossa di Conte: “Una nuova manifestazione contro il riarmo in autunno” - Il leader M5S attacca Von der Leyen e annuncia un’altra piazza per la pace: “Sarà aperta a tutte le forze politiche” ... msn.com scrive