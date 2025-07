La festa privata di Francesco Scognamiglio nel Salone da ballo di Palazzo Reale a Napoli Giuli lo sa?

Un evento straordinario, un segno di esclusività e stile senza confini: la festa privata di Francesco Scognamiglio nel maestoso Salone d’Ercole di Palazzo Reale a Napoli ha acceso i riflettori su un mondo fatto di glamour, storia e prestigio. Ma il ministro della Cultura Alessandro Giuli ne è al corrente? È un'occasione unica che coinvolge cultura, moda e iconografia del passato, e questa notte resterà impressa nella memoria di chi ha avuto il privilegio di parteciparvi.

Ma il ministro della Cultura Alessandro Giuli lo sa? Il Salone d’Ercole, il più grande e rappresentativo di Palazzo Reale, soffitti affrescati effetto tromp l’oeil, lampadari di cristallo, arazzi pregiati alle pareti e qualche mobilio Primo Impero sparso qua e là, quello stesso Salone che durante il fastoso regno dei Borbone era utilizzato per i ricevimenti ufficiali, è stato dato in uso esclusivo per una notte a Francesco Scognamiglio. E’ lecito chiedersi: Scognamiglio chi? Io ricordo quello della barzelletta, molto molto social che compariva in tutte le foto, era ovunque; carico di stupore un tizio chiese: ma chi è quell’omino bianco vicino a Scognamiglio? Per chi non l’avesse afferrato, l’omino vestito di bianco era il Papa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it