Al concerto di Bruce Springsteen di Milano spunta pure Schlein | Ora mi serve il Voltaren

Durante il concerto di Bruce Springsteen a San Siro, tra musica e sorrisi, la segretaria del Pd scherza sulla sua età e il bisogno di Voltaren, mentre Springsteen si trasforma in un palcoscenico per un messaggio politico contro Trump. È incredibile come un evento musicale possa diventare un'occasione per riflettere sui temi più attuali, dimostrando che anche i momenti di svago possono portare con sé un potente messaggio di partecipazione e consapevolezza.

La segretaria del Partito Democratico è stata presente ieri sera a San Siro. La sua compagna scherza: "Bruce e Steve 150 anni in due. E io a 36 ho bisogno del Voltaren". Il "Boss" dà vita anche a un comizio anti-Trump. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Al concerto di Bruce Springsteen di Milano spunta pure Schlein: "Ora mi serve il Voltaren..."

