Sono furibonda ho chiamato uno chef molto noto per il mio matrimonio e ho fatto un ricco buffet ma i miei zii si sono presentati con i sacchetti di pollo fritto del fast food | la storia

Immaginate il vostro giorno più speciale rovinato da un gesto inatteso: invitati che arrivano con sacchetti di pollo fritto al vostro matrimonio di prestigio. Una sposa ha condiviso su Reddit la sua delusione, sentendo di aver subito una mancanza di rispetto dopo aver organizzato tutto con cura e amore. Ma cosa è successo davvero? Gli sposi…

Come reagireste se al vostro matrimonio organizzato con un prestigioso catering, qualche invitato si presentasse con pollo fritto del fast food? Il ‘fatto’ è accaduto a una sposa che ha deciso di sfogarsi su Reddit in forma anonima, come da prassi della piattaforma: “Faccio fatica a togliermi di dosso la sensazione che mi abbiano mancato di rispetto. Ci abbiamo messo tempo, energia, cura e denaro”. Ma cosa è successo nel dettaglio? Gli sposi avevano chiamato un “noto chef” per il loro buffet di nozze e l’idea era quella di organizzare un “brunch elegante”: “Abbiamo selezionato personalmente i piatti con mesi di anticipo, tra cui gamberi con polentina, quiche, un banco di biscotti con marmellate assortite, salsicce e bacon, chicken & waffles e molto altro”, il racconto della sposa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Sono furibonda, ho chiamato uno chef molto noto per il mio matrimonio e ho fatto un ricco buffet ma i miei zii si sono presentati con i sacchetti di pollo fritto del fast food”: la storia

