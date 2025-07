Cina | Guangdong sviluppa produzione apparecchiature di fascia alta

La provincia di Guangdong in Cina si sta affermando come centro nevralgico dell’innovazione industriale, concentrandosi sulla produzione di apparecchiature di fascia alta. Il recente esempio di un robot automatizzato presso Greatoo Intelligent a Jieyang testimonia questa tendenza, che promette di rivoluzionare il settore e creare un forte cluster tecnologico. In un mondo sempre più automatizzato, Guangdong si prepara a guidare il futuro dell’industria...

Questa foto, scattata il 29 giugno 2025, mostra un robot automatizzato per il trasporto di pneumatici presso Greatoo Intelligent a Jieyang, nella provincia meridionale cinese del Guangdong. La provincia ha rafforzato le sue citta’ cardine, tra cui Guangzhou, Shenzhen, Foshan e Dongguan, per impegnarsi nella produzione di apparecchiature intelligenti, nel tentativo di costruire un cluster industriale per la produzione di apparecchiature di fascia alta. Nel 2024, le entrate operative della provincia derivanti da questo settore hanno raggiunto i 390,565 miliardi di yuan (54,5 miliardi di dollari), con un utile totale di 18,873 miliardi di yuan (2,63 miliardi di dollari). 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Guangdong sviluppa produzione apparecchiature di fascia alta

