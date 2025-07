Young Innovators Business Forum Angi | eccellenza Leonardo Hotels

Roma si prepara a ospitare il prestigioso Young Innovators Business Forum, giunto alla sua IV edizione, un palcoscenico dedicato ai giovani talenti e alle aziende all’avanguardia nel mondo dell’innovazione. Organizzato da ANGI e con Leonardo Hotels tra i partner, l’evento promette di essere un crocevia di idee, networking e opportunità. Un’occasione imperdibile per plasmare il futuro del settore e oltre, dove le menti più brillanti si incontrano per cambiare il mondo.

Roma, 1 lug. (askanews) - La IV edizione dello Young Innovators Business Forum di Milano, organizzato da ANGI, rappresenta un'importante occasione di confronto e crescita per giovani imprenditori, professionisti e aziende interessate all'innovazione. La presenza di Leonardo Hotels tra i partner dell'evento conferma l'interesse del settore alberghiero per le tematiche legate al progresso tecnologico e alla trasformazione dei modelli di business. Leonardo Hotels, con la sua rete di strutture in Europa, dimostra un impegno costante nel supportare iniziative che favoriscono la crescita delle nuove generazioni, sostenendo progetti volti alla digitalizzazione, alla sostenibilità e allo sviluppo di nuove competenze.