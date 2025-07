Rete civica solidale nasce il nuovo progetto politico di Tarquinio

Rete Civica Solidale nasce come un nuovo progetto politico di inclusione e partecipazione, unendo persone, liste e organizzazioni del centrosinistra che desiderano innovare e rafforzare il nostro Paese. Con figure di spicco come Marco Tarquinio, Paolo Ciani, Stefania Proietti e Angelo Chiorazzo, questa iniziativa mira a creare un fronte condiviso per affrontare le sfide del futuro. Vuoi scoprire come questa rete può trasformare la politica italiana?

L’europarlamentare Marco Tarquinio (ex direttore di Avvenire) e il deputato Paolo Ciani, segretario di Demos (entrambi eletti da indipendenti nelle file del Pd), insieme con la governatrice umbra Stefania Proietti e il vicepresidente del Consiglio regionale della Basilicata Angelo Chiorazzo, hanno presentato a Montecitorio Rete civica solidale, «nuovo progetto politico di persone, liste e organizzazioni che sono nel centrosinistra ma non appartengono ai partiti rappresentati in Parlamento». A Rete civica e solidale, «chiamati all’impegno da una formazione cristiana e laica», come gli altri firmatari hanno aderito anche Alberto Felice De Toni, sindaco di Udine, e Giuseppe Irace, segretario di Persone e ComunitĂ , oltre a vari amministratori locali del mondo dem. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Rete civica solidale, nasce il nuovo progetto politico di Tarquinio

