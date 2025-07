La favola di Osimhen alla Juve e le casse del Milan | le comiche estive della stampa del Nord

Napoli sbarca alla Juve tra rumor e sorprese, mentre le casse del Milan si riempiono di cifre da capogiro. Le estati italiane sono fatte anche di queste storie incredibili, dove la stampa del Nord si trasforma in narratrice di un vero e proprio romanzo d'appendice calcistico. Quest’anno, il protagonista più gettonato è Victor Osimhen: una favola che mescola sogno e realtà , pronta a regalarci fermento e qualche sorriso amaro.

Ci sono tradizioni estive a cui non si può rinunciare: il primo bagno al mare, il cocomero ghiacciato e, soprattutto, il grande romanzo d'appendice scritto dalla stampa del Nord sul calciomercato. Un genere letterario a sé, a metà tra la fantascienza e la commedia dell'arte, che quest'anno ha trovato il suo protagonista preferito in Victor Osimhen. E la trama, bisogna ammetterlo, è di quelle che strappano un sorriso amaro: l'attaccante del Napoli conteso tra una Juventus dalla strategia "geniale" e un Milan che, a quanto pare, avrebbe scoperto una miniera d'oro sotto Milanello. Assistiamo, quasi inteneriti, al tentativo di costruire castelli in aria con una serietà che sfiora il ridicolo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it