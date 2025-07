Cina piogge torrenziali sommergono Xianfeng | evacuate 18mila persone

Una catastrofe naturale senza precedenti ha colpito la provincia di Hubei, in Cina, con piogge torrenziali che in sole 12 ore hanno riversato l'equivalente di un mese di precipitazioni. La città di Xianfeng è stata sommersa da onde di fango e acqua, costringendo all'evacuazione di 18.000 persone e paralizzando la vita quotidiana. Questo drammatico evento evidenzia l'urgenza di affrontare i cambiamenti climatici e le emergenze ambientali.

Un'ondata di piogge eccezionali ha colpito la provincia cinese di Hubei, dove in sole 12 ore è caduto l'equivalente delle precipitazioni di un mese. La città di Xianfeng è finita sott'acqua, con torrenti di fango che hanno invaso strade e abitazioni, costringendo le autorità a evacuare 18mila residenti, sospendere i trasporti pubblici e chiudere gli istituti scolastici. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Cina, piogge torrenziali sommergono Xianfeng: evacuate 18mila persone

Piogge torrenziali in arrivo, sale allerta in Cina e a Pechino - MSN - La Cina settentrionale si prepara a una tornata di piogge torrenziali straordinarie che potrebbero causare inondazioni e smottamenti, costringendo le autorità ad ... Si legge su msn.com