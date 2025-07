Pizzaiolo ucciso condanna definitiva per il custode dell’arma

La tragica vicenda del pizzaiolo ucciso a Mergellina ha scosso Napoli e oltre. Dopo lunghe indagini, è arrivata la condanna definitiva per il custode dell’arma, Rocco Sorrentino, riconosciuto colpevole di aver custodito la pistola usata nell’omicidio. Un caso che mette in luce quanto sia fondamentale il ruolo delle responsabilità nella catena criminale. La sentenza segna un passo importante verso la giustizia e la chiusura di questa drammatica vicenda.

Tempo di lettura: 2 minuti E’ diventata definitiva la condanna a quattro anni di carcere inflitta in appello a Rocco Sorrentino, colui che, secondo la Squadra Mobile e la Dda di Napoli, custodiva la pistola usata da Francesco Pio Valda per sparare e uccidere Francesco Pio Maimone. Com’è noto il giovane pizzaiolo venne freddato agli chalet di Mergellina, a Napoli, il 20 marzo 2023, durante una lite in cui era completamente estraneo. La sentenza – passata in giudicato su decisione della prima sezione della Corte di Cassazione – mette un punto fermo sull’aggravante e, quindi, anche sul contesto mafioso in maturò la morte di Francesco Pio Maimone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it