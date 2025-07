Gaza protesta a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi

In un momento di tensione crescente, Gaza si mobilita a Gerusalemme per chiedere il rilascio degli ostaggi e la fine del conflitto. Decine di manifestanti, tra cui i familiari delle vittime, si sono radunati davanti all'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un accordo internazionale. La situazione si fa sempre più complessa, con la visita imminente di Donald Trump alla Casa Bianca, che potrebbe segnare una svolta cruciale nei negoziati di pace.

Decine di manifestanti si sono radunate a Gerusalemme davanti all'ufficio del premier israeliano Benjamin Netanyahu, chiedendo un accordo globale per garantire il rilascio degli ostaggi e porre fine alla guerra. Tra queste c'erano anche i parenti di alcuni ostaggi ancora nelle mani di Hamas. La prossima settimana Donald Trump ospiterà Netanyahu per un colloquio alla Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti sta aumentando la pressione sul governo israeliano e Hamas affinché concordino un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, ponendo fine alla guerra nella Striscia di Gaza.

