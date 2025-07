Vacanze d’agosto? Sempre meno persone le vogliono | troppo caldo e troppa gente

tradizionale per le vacanze, ma sta evolvendo verso periodi più miti e meno affollati. Questa tendenza segna un nuovo capitolo nel modo di vivere il tempo libero, spingendo destinazioni e professionisti a ripensare strategie e offerte. È il segnale di un cambiamento profondo che potrebbe rivoluzionare il turismo e il nostro modo di godere dell’estate.

Il caldo torrido che rende le città invivibili si è trasferito anche nelle località di villeggiatura, dove le temperature superano i 40 gradi, e l’overtourism fa il resto. Il risultato? Sempre più persone stanno dicendo addio all’estate mediterranea e spostano le ferie a primavera. Un cambiamento lento ma inarrestabile, che mette in discussione un intero modello di vacanze e lavoro. I numeri parlano chiaro: l’estate non è più la stagione perfetta. Secondo i dati raccolti dai principali operatori del settore turistico, nel 2025 il flusso dei turisti verso le mete classiche come Spagna, Grecia e Italia nei mesi estivi è calato dell’8%. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Vacanze d’agosto? Sempre meno persone le vogliono: troppo caldo e troppa gente

