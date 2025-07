LIVE Cobolli-Zhukayev Wimbledon 2025 in DIRETTA | Martinez-Loffhagen un set pari dopo il match del romano sul campo-6

Resta aggiornato sulla emozionante giornata di Wimbledon 2025, dove i protagonisti si sfidano sui campi di Londra in tempo reale. Dall'intensa lotta tra Martinez e Loffhagen al debutto di Cobolli, ogni minuto riserva sorprese e colpi di scena.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 Martinez pareggia i conti nel 2° set contro Loffhagen 6-2 e si va al terzo parziale sull’1-1. Si dovrĂ attendere per vedere in azione Cobolli. 15.03 Il britannico Loffhagen vince il primo set 6-2 contro Martinez. 14.14 Erhavec prevale nella sfida contro Kostyuk per 3-6 6-3 6-4. A breve la sfida Martinez-Loffhagen, che precede l’incontro di Cobolli. 13.34 Erhavec si impone 6-3 nel secondo parziale contro Kostyuk in questo primo incontro sul campo-16 e si va al terzo set. 12.52 La sfida tra il romano sarĂ la terza sul campo-16, preceduta da Erjavec-Kostyuk e da Martinez-Loffhagen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Zhukayev, Wimbledon 2025 in DIRETTA: Martinez-Loffhagen un set pari, dopo il match del romano sul campo-6

Court 5 Teichmann -#Bronzetti (dopo Tseng-Vukic) Court 8 #Sonego -Faria ore 12 Court 12 #Arnaldi -Van de Zandschulp da 0-2 (dopo Tauson-Watson) Court 16 #Cobolli -Zhukayev (dopo Erjavec-Kostyuk e Martinez-Loffhagen) 2/ Vai su X

