Make Oracle Great Again! Così Stargate e l’Ia fanno volare il colosso del cloud

Oracle vola in borsa, conquista nuovi appalti e si conferma una componente strategica della filiera con cui gli Stati Uniti vogliono governare la crescita del sistema tecnologico interno e globale. Al centro della scacchiera, l'81enne Larry Ellison, che ha fondato il gruppo nel 1977 e l'ha guidato come amministratore delegato per trentasette anni e, dal 2014, come presidente, e il suo rapporto strategico con gli altri operatori e col presidente americano Donald Trump. Oracle in Stargate, verso la frontiera infinita dell'Ia. C'era anche Ellison, il 21 gennaio, un giorno dopo il ritorno di The Donald alla Casa Bianca, nel cuore del potere di Washington per presentare assieme a Sam Altman di OpenAI e Masayoshi Son di SoftBank il maxi-progetto Stargate da 500 miliardi di dollari.