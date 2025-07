C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira e non sarebbe affatto male

Il calciomercato estivo si infiamma con un nome a sorpresa: Moise Kean potrebbe presto indossare la maglia del Napoli. Secondo fonti attendibili, il centravanti della Fiorentina è nel mirino dei partenopei, pronti a rinforzare l’attacco con un profilo di grande esperienza internazionale e talento italiano. La trattativa si fa interessante: Kean, che sta valutando le offerte, potrebbe rappresentare la svolta tanto desiderata dai tifosi napoletani. La squadra partenopea si prepara a sorprendere ancora.

C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli (Schira) Spunta un nuovo nome nella lista degli attaccanti che sta seguendo il Napoli per rinforzare il proprio reparto avanzato. Si tratta di Moise Kean, centravanti della Fiorentina che può lasciare il club toscano in questa sessione di mercato, essendo seguito da diverse squadre. Non solo Darwin Nunez e Lucca, quindi, ma anche il centravanti della Nazionale italiana. Lo ha riportato poco fa Nicolò Schira con un post sul proprio profilo “X”. Moise Kean sarebbe un signor acquisto da parte del Napoli. L’azzurro è uscito rigenerato dall’anno alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira (e non sarebbe affatto male)

In questa notizia si parla di: moise - kean - napoli - schira

Antonio Conte vuole un bomber: il Napoli punta su Moise Kean e un giovane talento europeo - Antonio Conte ha fissato l'attenzione sul mercato estivo, desiderando un bomber per potenziare l'attacco del Napoli.

Schira: “Il #Napoli pensa anche a #Kean per l’attacco” https://napolinetwork.com/news/546653507078/schira-nella-lista-del-napoli-c-e-anche-moise-kean?et… Vai su X

C’è anche Moise Kean per l’attacco del Napoli – Schira (e non sarebbe affatto male); MERCATO - Schira: Non solo Nunez e Lucca, per l'attacco c'è anche Kean; Infortunio Kean: l'attaccante punta al rientro contro il Napoli.

Le sirene arabe e inglesi per Moise Kean: perché la Fiorentina potrebbe perdere il suo bomber - La Fiorentina si prepara a una settimana decisiva sul fronte mercato e organizzazione tecnica, mentre si avvicina il raduno previsto per il 14 luglio al Viola Park sotto la guida di Stefano Pioli, il ... Si legge su lasicilia.it

MERCATO - Schira: "Lang al Napoli per 28 milioni di euro+bonus, i dettagli sul contratto" - Lo conferma anche l'esperto di mercato Nicolò Schira su X: "Noa Lang dal PSV al Napoli per 28 milioni di euro + bonus. Secondo napolimagazine.com