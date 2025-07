Trump apre a deportazione di Musk | Darò un’occhiata senza sussidi statali dovrebbe ritornare in Sudafrica - VIDEO

Il confronto tra Donald Trump ed Elon Musk si infiamma ancora una volta, con il tycoon statunitense che non esclude la possibilità di deportare il visionario imprenditore in Sudafrica. La tensione si riaccende nel contesto delle recenti controversie sulla legge di bilancio, aprendo uno scenario inaspettato e ricco di suspense. Resta da capire quali sviluppi porterà questa intricata vicenda, che potrebbe cambiare le sorti di due protagonisti globali.

