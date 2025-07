Ciclista investito da auto a Limbiate portato al San Gerardo

Un incidente che avrebbe potuto avere esiti tragici, ma per fortuna si è concluso con pochi traumi per l’85enne coinvolto. Ieri mattina a Limbiate, un ciclista è stato investito da un'auto in via Firenze, vicino all’angolo con Viale di Mille. Trasportato al Policlinico San Gerardo, l’uomo ha ricevuto cure e una prognosi di sette giorni. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità, ma la sua rapida assistenza ha fatto la differenza.

Se l’è cavata con traumi lievi e una prognosi di 7 giorni il ciclista di 85 anni investito da un’auto ieri mattina a Limbiate. L’incidente si è verificato alle 9 circa in Via Firenze, angolo Viale di Mille. Limbiate, anziano ciclista investito da auto Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, un’auto, condotta . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

