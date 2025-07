Espellere dagli USA Elon Musk? Devo darci un’occhiata | cosa c’è dietro il nuovo attacco di Donald Trump all’imprenditore sudafricano

L'ombra di un possibile allontanamento di Elon Musk dagli Stati Uniti si fa sempre più concreta. Il presidente Donald Trump, inaspettatamente, ha dichiarato di dover "dargli un'occhiata", alimentando speculazioni su una possibile espulsione dell’imprenditore sudafricano, ora al vertice di Tesla, X e SpaceX. Ma cosa si cela dietro questa minaccia? Scopriamo i retroscena e le motivazioni di un attacco che potrebbe cambiare gli equilibri del mondo tech.

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non esclude l'ipotesi di espellere dal Paese il suo ex collaboratore Elon Musk, Ceo di Tesla, X e SpaceX, l'uomo piu' ricco del pianeta. «Devo darci un'occhiata», ha risposto a una domanda in merito posta dai giornalisti all'esterno della Casa Bianca. Ieri, in un post sul suo social Truth, aveva avvertito che Musk potrebbe essere costretto a lasciare gli Stati Uniti e a tornare in Sudafrica. E sulla cancellazione delle scadenze fissate dall'amministrazione dell'ex presidente Joe Biden per l'adozione dei veicoli elettrici in tutto il Paese aggiunge: «Potrebbe perdere molto più di questo.