LIVE Sinner-Nardi 6-4 6-3 6-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il n1 domina il derby di primo turno

In un grande spettacolo di tennis, Sinner si impone con autorità nel derby di primo turno a Wimbledon 2025, dimostrando tutta la sua grinta e talento. La sfida tra i due talenti italiani ha regalato emozioni intense e punti di pura adrenalina. Resta con noi per vivere ogni attimo di questa emozionante partita e scoprire le ultime novità dal torneo. Non perdere neanche un dettaglio—clicca qui per aggiornare la diretta live!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Sinner-Nardi. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 16:01 9 ACE e 2 doppi falli per Sinner, che ha tenuto in campo il 59% di prime ricavando il 90% dei punti. 7 punti su 10 invece quando ha servito la seconda. 3 ACE e 5 doppi falli invece per Nardi, in costante difficoltà al servizio. 16:00 Basta un’ora e 49 minuti di gioco a Sinner per approdare al secondo turno. Dopo un primo set equilibrato il finalista del Roland Garros ha alzato i giri del motore crescendo con il passare dei minuti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Nardi 6-4 6-3 6-0, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il n.1 domina il derby di primo turno

