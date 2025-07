A Pierroberto Folgiero laurea ad honorem da Università Trieste

Pierroberto Folgiero, amministratore delegato di Fincantieri, ha ricevuto oggi la laurea ad honorem in Ingegneria navale dall’Università di Trieste, un riconoscimento per la sua eccezionale carriera internazionale. Con oltre 25 anni di leadership nel settore industriale e dei servizi, Folgiero continua a ispirare innovazione e successo. Nel suo percorso professionale, ha dimostrato come passione e competenza possano trasformare il mare in un orizzonte di opportunità, rafforzando il legame tra eccellenza accademica e imprenditoria.

L'Università degli Studi di Trieste ha conferito oggi la laurea magistrale ad honorem in Ingegneria navale a Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri. A consegnarla è stato il rettore uscente Roberto Di Lenarda. Folgiero, è stato ricordato a inizio cerimonia, da 25 anni riveste ruoli apicali per gruppi internazionali dell'industria e dei servizi dedicandosi alla strategia e allo sviluppo aziendale. Nel 2022 è stato nominato amministratore delegato di Fincantieri, e ha intrapreso un percorso di trasformazione del gruppo focalizzato sull'evoluzione del business sulla base dei macrotrend della rivoluzione digitale, verde e demografica in corso.

