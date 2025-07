Wimbledon 2025 | Matteo Arnaldi niente rimonta Van de Zandschulp al 2° turno dopo la sospensione

Wimbledon 2025 si conferma teatro di sfide mozzafiato e colpi di scena emozionanti. Matteo Arnaldi, il talento italiano in crescita, sembrava pronto a risalire la china contro l’olandese Van de Zandschulp, ma purtroppo non è bastato: dopo una battaglia combattuta, il sanremese non riesce a completare la rimonta, lasciando spazio a un avversario che affronterà ora un difficile secondo turno contro Davidovich Fokina. La storia del torneo continua a sorprenderti: scopriamo insieme gli sviluppi più avvincenti.

Non riesce a Matteo Arnaldi la rimonta sull'olandese Botic van de Zandschulp a Wimbledon. Anzi, il sanremese non riesce ad andarci neppure vicino: dopo l'interruzione di ieri, il match finisce con la sconfitta per 7-6(3) 7-6(4) 6-4, il che porta van de Zandschulp a potersi giocare una sfida di sicuro interesse con lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina nel secondo turno. Subito costretto ai vantaggi nel primo game alla ripresa, Arnaldi riesce a tenere il servizio. L'olandese, ad ogni modo, è dei due il più incisivo in risposta, tant'è che il sanremese sul 2-2 deve riprendere anche una situazione di 15-30.

