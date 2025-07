Asti il funambolo Andrea Loreni atteso al Vertigo Summer Festival

Preparati a vivere un’esperienza unica nel cuore di Cocconato d’Asti, dove il vertiginoso mondo del funambolo Andrea Loreni si incanterà durante il Vertigo Summer Festival. Dal 3 al 6 luglio 2025, il borgo si trasforma in un palcoscenico all’aperto per emozioni senza confini, culminando con l’attesa performance di Loreni, maestro dei cieli e dell’equilibrio. Un evento da non perdere per gli amanti dell’adventure e dell’arte circense!

Dal 3 al 6 luglio 2025 il borgo di Cocconato d’Asti si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la prima edizione del Vertigo Summer Festival Cocconato, rassegna internazionale ideata e prodotta da blucinQue Nice in collaborazione con Fondazione Cirko Vertigo. L’apertura del festival è affidata ad Andrea Loreni, uno dei pochi funamboli europei specializzati in traversate su cavo a grandi altezze; Loreni si esibirà giovedì 3 luglio alle ore 21 con la performance Tracing the Sky, in cui camminerà in equilibrio su un sottile cavo d’acciaio teso per 80 metri a 20 metri di altezza, sospeso sopra piazza Giordano. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Asti, il funambolo Andrea Loreni atteso al Vertigo Summer Festival

Estate a Cocconato: arte, sapori e emozioni al Cannon d'Oro! Dal 3 al 6 luglio, il borgo si trasforma per il Vertigo Summer Festival, con oltre 15 compagnie internazionali che animeranno le piazze e i cortili con circo contemporaneo, teatro fisico, musica, mag

