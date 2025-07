siria via le sanzioni trump apre alla ricostruzione anche italiana

La svolta sulla Siria apre nuove prospettive di ricostruzione e collaborazione internazionale, con l’Italia in prima fila. Dopo anni di sanzioni e isolamento, il ritiro di queste misure da parte degli Stati Uniti rappresenta un passo decisivo verso stabilità e sviluppo nella regione. È il momento per le imprese italiane di cogliere questa opportunità unica. La domanda è: siamo pronti a investire nel futuro della Siria?

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha firmato lunedì un ordine esecutivo per revocare gran parte delle sanzioni economiche statunitensi contro la Siria, segnando un cambio di rotta radicale nella politica americana verso il Paese e un’altra scossa di assestamento sul futuro del Medio Oriente. L’annuncio è arrivato a seguito del primo colloquio diretto con il nuovo presidente siriano, Ahmad al Shaara, che c’è stato poche settimane fa, facilitato dai sauditi in occasione della visita di Trump nella regione. Cosa sceglie Washington L’ordine esecutivo ha l’obiettivo di “porre fine all’isolamento del Paese dal sistema finanziario internazionale, creando le condizioni per il commercio globale e stimolando gli investimenti da parte dei suoi vicini nella regione, così come dagli Stati Uniti”, ha dichiarato ai giornalisti Brad Smith, sottosegretario ad interim del Tesoro per l’intelligence finanziaria e la lotta al terrorismo, durante una conferenza telefonica con cui ha anticipato le misure dell’amministrazione. 🔗 Leggi su Formiche.net