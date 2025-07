Wimbledon | Sinner batte Nardi Impresa Cocciaretto avanza Sonego In campo Musetti

Londra si accende di passione e grinta nel torneo di Wimbledon 2025, dove gli azzurri continuano a stupire. Dopo le eliminazioni di Berrettini e Fognini, sono Jannik Sinner, Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Sonego a regalare emozioni e speranze agli italiani. La loro determinazione e talento mostrano che il sogno britannico è ancora vivo. La sfida si fa sempre più avvincente, con i protagonisti pronti a scrivere nuove pagine di storia.

Londra, 1 luglio 2025 – Avanzano gli azzurri impegnati nel torneo di Wimbledon. Al’indomani dell’eliminazione al primo turno di Matteo Berrettini e Fabio Fognini (con quest’ultimo protagonista di una prestazione da urlo contro Carlos Alcaraz) e del passaggio di Jasmine Paolini, Luciano Darderi e Mattia Bellucci, oggi sorridono Jannik Sinner (che batte Luca Nardi ), Elisabetta Cocciaretto e Lorenzo Sonego. La prima è stata capace di ribaltare i pronostici e sconfiggere Jessina Pegua, numero 3 Wta e del tabellone, in soli due set, il secondo ha avuto la meglio in tre set del portoghese Jamie Faria. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Wimbledon: Sinner batte Nardi. Impresa Cocciaretto, avanza Sonego. In campo Musetti

