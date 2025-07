LIVE Sinner-Nardi 6-4 6-3 Wimbledon 2025 in DIRETTA | l’altoatesino conquista i primi due set

Il grande spettacolo di Wimbledon 2025 sta regalando emozioni da cardiopalma, con Sinner e Nardi protagonisti di una sfida intensa e avvincente. L’altoatesino Nardi ha conquistato i primi due set, dimostrando grinta e talento sul campo. La battaglia prosegue, e noi siamo pronti a seguirla in diretta, aggiornandoti minuto per minuto su ogni colpo e ogni emozione. Non perdere neanche un istante di questa partita imperdibile!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 E’ lungo il dritto in chop in uscita dal servizio del pesarese. 15-15 In corridoio il dritto lungolinea di Sinner. 0-15 Nardi sotterra il dritto inside out. TERZO SET 6-3 SECONDO SET SINNER! Con l’ennesima prima vincente il numero uno del mondo conquista anche il secondo set. 40-15 Due set point Sinner. Servizio vincente dell’altoatesino. 30-15 Prima esterna vincente di Jannik. 15-15 Scappa via il dritto incrociato del pesarese. 0-15 Titubante attacco di dritto di Sinner, che viene passato dall’avversario. 3-5 Game Nardi. Non passa il rovescio dell’altoatesino, che serve ora per il set. 🔗 Leggi su Oasport.it