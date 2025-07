Perché il riciclo degli imballaggi va oltre ogni più ottimistica previsione

Il riciclo degli imballaggi sta superando ogni più rosea aspettativa, spinto da normative innovative e una crescente consapevolezza ambientale. Il Decreto Legislativo 116/2020, integrato nel pacchetto dell’economia circolare, segna un passo decisivo verso obiettivi di riciclo e recupero mai raggiunti prima. Questa svolta normativa apre nuove frontiere per un futuro più sostenibile, confermando che il nostro impegno verso l’ambiente può davvero fare la differenza.

Il Decreto legislativo 116 del 2020 ha recepito nell'ordinamento nazionale le direttive europee sui rifiuti (218851) e sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (218852); fa parte del cosiddetto Pacchetto sull'economia circolare che include anche le direttive sui rifiuti di pile, accumulatori, elettrici ed elettronici (Raee), sui veicoli fuori uso e sulle discariche. Stabilisce, tra l'altro, nuovi e ambiziosi obiettivi di riciclo e recupero dei rifiuti di imballaggio: almeno il 65% entro il 2025 (75% carta e cartone; 70% vetro e acciaio; 50% alluminio e plastica; 25% legno) e il 70% entro il 2030 (85% carta e cartone; 80% acciaio; 75% vetro; 60% alluminio; 55% plastica; 30% legno).

