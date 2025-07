Iniziano i lavori per 4 nuove fermate della Metro C di Roma | San Pietro la più profonda e scenografica

Roma si appresta a vivere un nuovo capitolo di mobilità urbana con l’approvazione del progetto definitivo della tratta T2 della Metro C, che porterà quattro nuove fermate strategiche: Chiesa Nuova, San Pietro, Ottaviano e Clodio/Mazzini. Un miglioramento che promette di rendere più efficiente, sostenibile e accessibile la capitale, avvicinando i cittadini e i visitatori alle meraviglie della Città Eterna. Scopriamo insieme come questa innovazione cambierà il volto di Roma.

