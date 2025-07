Marcell Jacobs infortunato? Le voci dalla Francia e il meeting di Nancy saltato

Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, si trova al centro di voci preoccupanti provenienti dalla Francia, dove il meeting di Nancy è stato improvvisamente cancellato. Dopo un avvio di stagione promettente a Turku, i fan si chiedono se il suo infortunio possa influenzare le sue ambizioni future. La sua assenza agli Europei a squadre, nonostante la vittoria italiana, solleva interrogativi sul suo stato di salute e sui prossimi passi della sua carriera.

Marcell Jacobs aveva aperto la propria stagione all’aperto lo scorso 17 giugno, quando a Turku aveva corso i 100 metri su tempi decisamente alti: 10.30 in batteria e 10.44 in finale nella tappa del World Continental Tour (livello gold, il secondo circuito internazionale itinerante per importanza). Il Campione Olimpico dei 100 metri a Tokyo 2020 aveva deciso di saltare gli Europei a squadre (dove l’Italia è riuscita a difendere il titolo) e non c’erano date sul suo effettivo ritorno in pista. L’Equipe, quotata testata francese, ha però svelato che il velocista lombardo avrebbe dovuto gareggiare al Meeting Stanislas, previsto a Nancy (Francia) nella giornata di venerdì 4 luglio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marcell Jacobs infortunato? Le voci dalla Francia e il meeting di Nancy saltato

