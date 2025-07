La storia di una principessa che sposa un erede al trono al posto della sorella E ovviamente se ne innamora

Stasera alle 21.30 su Rai 1, non perdere "Un amore regale", una favola romantica che narra la storia di una principessa che, al posto della sorella, sposa il suo erede e si innamora perdutamente di lui. Un racconto avvincente che unisce emozione e tematiche di emancipazione femminile, dimostrando come il cuore possa scrivere le sue proprie regole. Preparatevi a immergervi in una narrazione ricca di passione e valori, perché questa è una storia da non perdere.

U na favola romantica e sentimentale che parla anche di emancipazione femminile. In onda questa sera alle 21.30 in prima tv su Rai 1, Un amore regale racconta la storia d’amore fra due eredi al trono. “Leopardi & Co”, la commedia romantica con Denise Tantucci e Whoopi Goldberg. Il trailer X Leggi anche › Le 15 romcom italiane e straniere più belle da vedere su Netflix e Prime Video Un amore regale: la trama del film su Rai 1. Il principe Desmond di Androvia (Charlie Carrick) e la principessa Coralina di Vostieri (Nicola Posener) sono pronti a sposarsi per sancire una pace duratura tra i loro due regni. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - La storia di una principessa che sposa un erede al trono al posto della sorella. E, ovviamente, se ne innamora

