LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | fasi caldissime di 3° set

Vivi l'emozione di Wimbledon 2025, dove Musetti e Basilashvili si sfidano in un match infuocato, tra scambi mozzafiato e colpi decisivi. Le fasi caldissime, i set che si contendono ogni punto e le strategie di due grandi campioni rendono questa partita imperdibile. Resta con noi e clicca qui per aggiornare la diretta live: il tennis più appassionante è appena cominciato!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE A-40 NON PASSAAA il dritto in corsa del georgiano. Il set era finito! 40-40 SERVIZIO, DRITTOOOOOO! Può fare malissimo questo gioco! 30-40 Aveva vinto il set Basilashvili, ha messo fuori dopo l’ottima risposta di dritto la comodissima chiusura. Eccoli tutti i suoi limiti mentali. Palla fuori dallo stadio e warning 15-40 Lungo lo slice di Musetti. Set point, due! Seconda 15-30 Pericolosissimo abbassare la velocità, con il dritto non si fa pregare Basilashvili e ottiene una situazione molto interessante. 15-15 Bravo, prima vincente! Il servizio sta aiutando. 🔗 Leggi su Oasport.it