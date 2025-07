LIVE Musetti-Basilashvili 2-6 6-4 5-7 1-6 Wimbledon 2025 in DIRETTA | il redivivo georgiano era un pessimo sorteggio azzurro subito fuori!

Nel torneo di Wimbledon 2025, il ritorno di Basilashvili ha avuto il suo volto più sorprendente, con un match intenso contro Musetti. L'azzurro, nonostante un inizio promettente, ha ceduto sotto la pressione del georgiano, che ha sfoderato un servizio devastante. La rinascita di Basilashvili si traduce ora in una sfida eccitante contro Sonego. Resta con noi per gli aggiornamenti in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:02 Addirittura 15 gli ace del georgiano, che ha perso la battuta solamente una volta, cedendo anche il secondo parziale. A quel punto pareva che Musetti potesse prevalere alla distanza. I punti gratis però hanno dato una grande mano a Basilashvili, che si issa al secondo turno e sfiderà Lorenzo SONEGO! 16:01 Purtroppo l’infortunio post-Parigi non ha lasciato il toscano prepararsi come avrebbe voluto, oggi si è vista tutta la non abitudine alla superficie di gioco. Tuttavia l’ex n.16 del mondo rappresentava uno dei peggiori sorteggi possibili: e l’azzurro ci ha sbattuto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Basilashvili 2-6, 6-4, 5-7, 1-6, Wimbledon 2025 in DIRETTA: il redivivo georgiano era un pessimo sorteggio, azzurro subito fuori!

