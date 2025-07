Congedo parentale | aggiornato il servizio online Inps Domande di maternità e paternità

Sei un genitore o un futuro genitore in cerca di informazioni aggiornate sul congedo parentale? L'INPS ha recentemente perfezionato il servizio online “Domande di maternità e paternità”, introducendo la nuova funzione “Consulta contatori congedo parentale”. Questa innovazione rende più semplice e immediato l'accesso alle tue certificazioni e ai tuoi diritti, facilitando anche gli operatori del Contact Center. Scopri come sfruttare al meglio queste novità per gestire al meglio il tuo periodo di parenthood.

Il servizio telematico Domande di maternità e paternità è stato integrato con una nuova funzione denominata Consulta contatori congedo parentale, pensata per semplificare l’accesso alle informazioni da parte dei cittadini e degli operatori del Contact Center multicanale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

