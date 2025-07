Ordinanza anti-caldo | ora c’è la firma Cosa succede a chi non la rispetta?

L’ordinanza anti caldo di Regione Lombardia, firmata e pronta all’implementazione, rappresenta un passo deciso per proteggere i lavoratori durante ondate di calore estremo. Ma cosa accade a chi non rispetta le nuove disposizioni? La normativa prevede sanzioni rigorose e misure di controllo, sottolineando l’importanza di un rispetto condiviso per la salute pubblica. È fondamentale che cittadini e aziende si adeguino, perché la sicurezza è una responsabilità collettiva.

Milano – Dalle parole ai fatti, dagli annunci alla firma: dopo giorni di richieste, critiche e conferme, l’ordinanza anti-caldo di Regione Lombardia è stata pubblicata come da programma martedì mattina. Il presidente Attilio Fontana ha vergato il documento di carattere urgente finalizzato a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori esposti alle alte temperature. Ora, l'ordinanza viene trasmessa ai prefetti, ai sindaci dei Comuni lombardi, alle Ats, Asst, alle Organizzazioni sindacali, ai rappresentanti delle imprese e delle associazioni di categoria, affinché vengano adottate tutte le misure necessarie. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ordinanza anti-caldo: ora c’è la firma. Cosa succede a chi non la rispetta?

