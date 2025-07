Gaza raid di Israele su Zawaida | sette morti

La tensione nel cuore di Gaza si infiamma ancora di più: un raid aereo israeliano ha colpito Zawaida, causando la morte di sette membri di una stessa famiglia. Questo tragico episodio si inserisce in un contesto di violenze crescenti, con oltre 140 infrastrutture terroristiche prese di mira e dieci combattenti eliminati nelle ultime 24 ore. La situazione rimane critica e in continua evoluzione, lasciando il mondo in attesa di una possibile svolta.

In un raid aereo israeliano a Gaza è stato colpito un edificio a Zawaida e ci sono sette morti, tutti appartenenti alla stessa famiglia, secondo quanto riferito da fonti sanitarie dell'ospedale dei Martiri di Al-Aqsa di Deir al-Balah, nel centro della Striscia. L'Idf ha comunicato di aver colpito oltre 140 infrastrutture terroristiche e di aver ucciso dieci operativi dei gruppi armati palestinesi nelle ultime 24 ore a Gaza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Gaza, raid di Israele su Zawaida: sette morti

