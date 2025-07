Juve mercato Mondiale | dopo Wesley Comolli mette gli occhi su Pereira

Il mercato della Juventus si infiamma con ambizioni mondiali: dopo l’interesse per Wesley Comolli, i bianconeri puntano forte su Pereira del Flamengo, offrendogli 22 milioni. Ma l’attenzione di Tudor si è concentrata anche sul giovane centrale uruguaiano del Pachuca, con incontri imminenti tra agenti e dirigenti. La sfida per rafforzare la rosa è aperta, e il futuro potrebbe riservare sorprese sorprendenti. Restate sintonizzati per tutte le novità!

Per l'esterno del Flamengo pronti 22 milioni. Ma Tudor è rimasto colpito anche dal centrale uruguaiano del Pachuca: in settimana i suoi agenti incontreranno il dirigente juventino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Juve, mercato... Mondiale: dopo Wesley, Comolli mette gli occhi su Pereira

Mercato Juve, è sfida all’ultimo sangue con l’Inter? Il confronto può “accendersi” su quell’attaccante: gli aggiornamenti che possono ravvivare la contesa tra i bianconeri e i nerazzurri! - Il mercato della Juventus si preannuncia come una battaglia accesa contro l'Inter, con l'attenzione rivolta a un attaccante chiave.

Gasp e la lista di mercato: piace Wesley, ma il Flamengo spara alto IL ROMANISTA Il terzino destro è finito nel mirino di Roma e Juventus, ma il club brasiliano fissa il prezzo sui 30 milioni. Interessamento anche del Chelsea Il Mondiale per Club continua e la f Vai su Facebook

#Wesley del #Flamengo è nel mirino di diversi club europei: si era detto del #Milan mesi fa, le ultime indiscrezioni parlano di un monitoraggio scrupoloso da parte della Juventus al Mondiale per Club Valutazione? Decisamente più alta dei 20 milioni di eur Vai su X

