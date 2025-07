Fernand Kartheiser | L’Ue crea nemici per rafforzarsi

Fernand Kartheiser, l’europarlamentare che si fa notare creando nemici per rafforzarsi, torna al centro del dibattito politico. Espulso dall’ECR per il suo controverso viaggio in Russia, denuncia un’Europa che mira a imporre un maxi Stato federale, riducendo i Paesi a semplici fornitori di armi e soldati. Ma cosa si nasconde dietro questa posizione? Scopriamolo insieme nel suo intervento.

L’europarlamentare espulso da Ecr per il suo viaggio in Russia: «Bruxelles vuole imporre un maxi Stato federale e ridurre i singoli Paesi a fornitori di armi e soldati». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Fernand Kartheiser: «L’Ue crea nemici per rafforzarsi»

