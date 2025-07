Dazi Trump Tajani | Siamo al rush finale il 10% sarebbe accettabile ma l' obbiettivo è lo 0% – Il video

Siamo nell'epilogo di una partita decisiva: le tensioni sui dazi tra Trump e Tajani si avvicinano alla svolta. Con il 10 luglio come deadline, le trattative si intensificano, puntando a un compromesso che possa soddisfare tutte le parti. Il commissario Sefkovic si reca a Washington, sperando di concludere un accordo vantaggioso e di evitare una guerra commerciale dannosa. L’obiettivo è trovare la pace, perché un grande mercato unito conviene a tutti.

"Siamo arrivati al rush finale, ci sono varie ipotesi sul campo, il commissario Sefkovic sarĂ nei prossimi giorni a Washington per concludere una trattativa. Mi auguro che possa andare tutto per il verso giusto perchĂ© una guerra commerciale non conviene a nessuno. Bisogna trovare un accordo. Il 10% è una percentuale accettabile, ma il mio obiettivo è quello 0-0 con un grande mercato che comprenda Europa, Canada, Stati Uniti e Messico" così il ministro Tajani, a margine degli Stati generali dell'Energia di Forza Italia.