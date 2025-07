Via Piccolomini a Roma | l’incredibile effetto ottico a Roma

Via Piccolomini a Roma custodisce un incredibile effetto ottico che incanta ogni visitatore. Situata sulla collina del Gianicolo, questa strada regala uno dei panorami più suggestivi sulla Città Eterna, con la maestosa cupola di San Pietro che sembra quasi sfiorare il cielo. Un angolo magico che svela segreti nascosti e meraviglie visive, dimostrando ancora una volta come Roma sappia sorprenderci ad ogni angolo. La magia di Via Nicolò Piccolomini vi lascerà senza parole.

Via Piccolomini è una strada della Capitale situata nei pressi della collina del Gianicolo; si trova fra Via Aurelia Antica e Via Leone XIII e offre un meraviglioso panorama su Roma. Soprattutto è ben visibile la cupola di San Pietro e su questo vogliamo svelarvi un piccolo segreto. La magia di Via Nicolò Piccolomini a Roma. Il nome della strada potrebbe non dirvi un granché, ma Roma è sempre pronta a stupirci con qualche curiosità. Via Piccolomini infatti nasconde un segreto architettonico che produce un particolare e suggestivo effetto ottico. Se infatti percorrerete quella strada dirigendovi verso San Pietro, osserverete uno strano fenomeno: avvicinandovi la Cupola vi apparirà man mano che procedete sempre più piccola. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: roma - piccolomini - incredibile - effetto

Il misterioso effetto ottico di via Piccolomini a Roma: più ti avvicini più il Cupolone si allontana; L’incredibile effetto ottico a Roma: da vedere almeno una volta nella vita; L’incredibile effetto ottico di Via Piccolomini: perché è così famosa.

Via Piccolomini a Roma: l’incredibile effetto ottico a Roma - Il nome potrebbe non dirvi un granchè, ma Roma è sempre pronta a stupirci con qualche curiosità. Lo riporta funweek.it

L'incredibile effetto ottico di Via Piccolomini: perché è così famosa - Il Corriere della Città - Home » Cultura » L’incredibile effetto ottico di Via Piccolomini: perché è così famosa. Riporta ilcorrieredellacitta.com