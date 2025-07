Bernardeschi torna in Italia | nuova svolta per l’esterno

Federico Bernardeschi torna in Italia, segnando una nuova svolta nella sua carriera. Dopo l’addio di Lorenzo Insigne, anche il suo percorso al Toronto FC si conclude consensualmente. L’ex juventino, arrivato nel 2022, ora si prepara a riabbracciare le radici e le sfide del campionato italiano. La sua esperienza oltreoceano si chiude, ma apre nuove opportunità nel nostro calcio: la sua avventura italiana sta per ricominciare.

Dopo Lorenzo Insigne, arriva anche la risoluzione consensuale per Federico Bernardeschi, che anch’esso lascia il Toronto FC. Federico Bernardeschi è arrivato oltreoceano nel 2022, quando dopo aver terminato la propria esperienza alla Juventus decise di trasferirsi in MLS, al Toronto FC. L’esperienza in Canada è stata condivisa con un altro ex Serie A, Lorenzo Insigne, che ha optato per la risoluzione del contratto con i canadesi. Adesso, anche per Federico Bernardeschi è arrivato l’addio con il Toronto FC, e sono tanti i dubbi su dove proseguirà la propria carriera. Bernardeschi lascia il Toronto: idea ritorno in Serie A?. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Bernardeschi torna in Italia: nuova svolta per l’esterno

