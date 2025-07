Poop Cruise la crociera più disgustosa della storia è diventata un documentario su Netflix

Immagina una crociera che si trasforma in un incubo puzzolente: questa è la storia di "Poop Cruise," la più disgustosa del suo genere, ora diventata un documentario su Netflix. Nel 2013, un viaggio in mare si è trasformato in un disastro maleodorante, tra incidenti imbarazzanti e situazioni surreali. Preparatevi a scoprire i dettagli di questa tragicomica avventura che vi lascerà senza fiato—ma non per il motivo che pensate!

