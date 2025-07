Utero in affitto non poter diventare madri è una malattia | appello alla premier Meloni

L'utero in affitto, una questione che divide e suscita emozioni forti, torna sotto i riflettori. Antonio Pellicer, presidente del gruppo Ivi, invita la premier Meloni a riaprire il dibattito sulla maternità surrogata, sottolineando come, secondo alcune indicazioni mediche, questa pratica possa rappresentare un'opportunità di cura e speranza per molte donne. È il momento di affrontare con chiarezza e sensibilità questa complessa tematica.

(Adnkronos) – “La nostra presidente del Consiglio torni a pensare al tema dell”utero in affitto’, perché ci sono indicazioni mediche per le quali a mio avviso dovrebbe essere autorizzata” la pratica della maternità surrogata. Antonio Pellicer, presidente e fondatore del gruppo Ivi, lancia questo appello alla premier Giorgia Meloni, da Parigi parlando con i giornalisti . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Utero in affitto, “non poter diventare madri è una malattia”: appello alla premier Meloni

In questa notizia si parla di: utero - affitto - poter - diventare

La Consulta sdogana l'utero in affitto - La Corte Costituzionale ha sancito l’incostituzionalità del divieto di riconoscere come proprio il figlio nato tramite maternità surrogata all’estero.

C'è chi canta l'inno di Mameli e lotta per difendere la sicurezza degli Italiani e c'è chi canta bella ciao con dietro il cartello "orgoglio trans" e lotta per il diritto delle coppie gay a comprare bambini con l'utero in affitto. Contro la deriva progressista, contro voi pove Vai su X

Turista denuncia l’aggressione nella casa in affitto. I medici confermano gli abusi Vai su Facebook

Utero in affitto, l’appello a Meloni: “Ci ripensi, non poter diventare madri è una malattia; “Sull’utero in affitto Meloni ci ripensi: non poter diventare madri è una malattia”; Lo chef Massimo Bottura protagonista della cover story di Genius People Magazine.

Utero in affitto, "non poter diventare madri è una malattia": appello alla premier Meloni - "La nostra presidente del Consiglio torni a pensare al tema dell''utero in affitto', perché ci sono indicazioni mediche per le quali a mio avviso dovrebbe essere autorizzata" la pratica ... Lo riporta msn.com

“Sull’utero in affitto Meloni ci ripensi: non poter diventare madri è una malattia” - Dal congresso Eshre di Parigi l’appello di Antonio Pellicer, nume della procreazione assistita: autorizzarlo per motivi medici. Riporta repubblica.it