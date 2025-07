Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 15 | 25

Benvenuti a questa panoramica sulla viabilità nel Lazio, aggiornata alle ore 15:25 del 1° luglio 2025. Astral Infomobilità vi fornisce una sintesi dettagliata delle condizioni del traffico, dagli interventi sulla Aurelia alle code sulla A1 e il Raccordo Anulare. Restate con noi per conoscere le ultime novità e pianificare al meglio il vostro viaggio nella regione. Con un occhio sempre attento alla mobilità, vi accompagneremo passo dopo passo verso la vostra destinazione.

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio partiamo Aurelia dove per lavori di ripristino della pavimentazione conseguente restringimento di carreggiata Ci sono code all'altezza di Casal Lumbroso in direzione Roma code anche sulla A1 Roma Napoli tra la 24 Roma Teramo e la diramazione Roma Sud verso Napoli ci spostiamo ora sul Raccordo Anulare o da tratti in esterna tra la Roma Fiumicino e la Tuscolana in chiusura il trasporto pubblico sulla ferrovia regionale Roma Viterbo tratta extraurbana Per consentire i lavori a cura di Astral Spa di raddoppio della linea nella tratta Montebello Morlupo e di ammodernamento della linea d'aria nella tratta Vignanello Viterbo sono attivi i bus sostitutivi i treni viaggiano solo tra le stazioni Vignanello Catalano e Morlupo Catalano sono previsti Inoltre corse con bus verso le stazioni Massimiliano è Monterotondo servite dalla ferrovia fl1 Orte Roma Fiumicino aeroporto da Federico Ascani da infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 01-07-2025 ore 15:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Regione Lazio, bando da 1,5 milioni di euro per promuovere i vini nei mercati extra UE #regionelazio #giornaleinfocastelliromani Regione Lazio Giancarlo Righini Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; Giunta Lazio, Righini: “Stanziati 5 milioni di euro per interventi di manutenzione della viabilità rurale”.