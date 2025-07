Gli atti fanno venire i brividi Cosa hanno chiesto alla ragazza che accusa Ciro Grillo

Gli atti giudiziari hanno acceso un'onda di emozioni e tensioni, rivelando dettagli sconvolgenti sulle accuse rivolte a Ciro Grillo. L'intervento deciso dell’avvocato Giulia Bongiorno ha messo in luce le richieste della ragazza italo-norvegese, vittima di un presunto stupro di gruppo in Sardegna. Un caso che scuote l’opinione pubblica e solleva domande sulla giustizia e la verità . La vicenda continua a tenere tutti col fiato sospeso.

Durissimo intervento dell'avvocato Giulia Bongiorno che assiste la ragazza italo-norvegese che sarebbe stata vittima di uno stupro di gruppo, in Sardegna, ad opera di Ciro Grillo.

Siamo al finale. È il giorno della requisitoria per il processo contro Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. L’udienza di oggi è per il procuratore capo della procura di Tempio Pausania, Gregorio Capasso, c Vai su Facebook

