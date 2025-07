usa in pressing su tel aviv per il cessate il fuoco ma i raid su gaza non si fermano

Il delicato equilibrio tra pressioni internazionali e azioni sul campo sta definendo il futuro del Medio Oriente. Mentre gli Usa spingono per un cessate il fuoco su Tel Aviv, i raid su Gaza proseguono senza sosta, alimentando un conflitto che rischia di deflagrare ulteriormente. La tensione cresce, e con essa l'incertezza su quale sarĂ la prossima mossa che potrĂ portare a una reale soluzione della crisi.

Da un lato, il presidente degli Usa Donald Trump starebbe pressando il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, per convincerlo a chiudere la guerra nella Striscia di Gaza; dall’altro, i raid dell’esercito israeliano (IDF) continuano come nulla fosse, con gli Stati Uniti che annunciano una nuova maxi fornitura di armi per lo Stato ebraico. Si muove su queste due opposte direttrici il futuro del Medio Oriente, dove – almeno per il momento – permane il preoccupante stallo nei negoziati di pace. Uno stallo che, secondo Taher Nunu, alto funzionario di Hamas, dipende esclusivamente dal governo di Tel Aviv, che rifiuta di negoziare, a differenza di quanto sarebbe disposto a fare il movimento terroristico palestinese, che “è pronto a trattare la fine delle ostilità ”, al punto da aver aperto – per la prima volta dall’inizio del conflitto – a un possibile accordo che includa il disarmo del gruppo, l’eventuale esilio dei suoi alti dirigenti nei Paesi “amici” e il ritiro delle truppe israeliane. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it