Calciomercato Cremonese Pobega nome importante per il centrocampo dei grigiorossi Ecco il piano

Il calciomercato della Cremonese si scalda, e tra le stelle emergenti c’è Tommaso Pobega del Milan. Il club lombardo sta delineando il suo piano per rinforzare il centrocampo, puntando proprio sull’atalantino in cerca di spazio. Con i primi contatti già avviati, tutto sembra pronto a scrivere il prossimo capitolo di questa sfida di mercato, con l’obiettivo di rendere la squadra grigiorossa più competitiva e affamata di successi.

Calciomercato Cremonese: occhi puntati su Tommaso Pobega del Milan. La situazione dei grigiorossi Il Calciomercato Cremonese entra nel vivo e tra gli obiettivi principali del club grigiorosso per rafforzare il centrocampo c'è Tommaso Pobega. Secondo quanto riportato da gazzetta.it, la società lombarda avrebbe già avviato i primi contatti con il Milan per sondare la disponibilità .

Calciomercato.com – Serie B: Spezia in pole per la promozione, la Cremonese insegue in quota. Playout, il Frosinone avanti nel testa a testa con la Salernitana | Altri campionati Italia - In Serie B, la corsa per la promozione si fa sempre più intensa: lo Spezia si trova al comando, mentre la Cremonese cerca di avvicinarsi.

Il finale più triste: lo Spezia perde con la Cremonese e abbandona il sogno Serie A. Il racconto e i nuovi scenari per il futuro, tutto in questa ultima... Vai su Facebook

Pobega in uscita dal Milan, contatto con la Cremonese. E il Bologna resta alla finestra; Dalla permanenza di Paz al Como, alle visite di Bonny con l'Inter: tutte le notizie della giornata; Sassuolo, Pisa e Cremonese: i primi nomi di mercato per le neopromosse in Serie A.

Due rinforzi per Nicola: la Cremonese punta Ambrosino e Pobega - I grigiorossi puntano alla permanenza in Serie A e per farlo sono alla ricerca di rinforzi che alzino il livello medio della qualità di rosa. Lo riporta calciomercato.com

Calciomercato Milan, c’è una squadra di Serie A che fa sul serio per il centrocampista rossonero: ore bollenti - Calciomercato Milan, c’è una squadra di Serie A che fa sul serio per il centrocampista rossonero: ore bollenti. Si legge su milannews24.com