Calciomercato Roma Laurienté nel mirino per potenziare l’attacco Quanto chiedono i neroverdi? Le ultime

Il calciomercato della Roma si infiamma: tra i nomi più caldi spicca Laurienté del Sassuolo, cercato per rafforzare l’attacco giallorosso. Con il club neroverde che chiede 20 milioni di euro, la trattativa si fa sempre più incandescente. I tifosi attendono aggiornamenti su una possibile cessione e sulle strategie dei dirigenti romani per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. La grande sfida è appena iniziata.

Calciomercato Roma: Laurienté nel mirino, il Sassuolo chiede 20 milioni. La situazione dei giallorossi Il calciomercato Roma entra in una fase caldissima e uno dei nomi che tornano prepotentemente nel taccuino della dirigenza giallorossa è quello di Armand Laurienté. L'attaccante francese del Sassuolo, fresco di promozione in Serie B con il club emiliano, resta un

