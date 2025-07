Polo della Moda a rischio il sindaco Massari | Non ho nulla da rimproverarmi

Il futuro del Polo della Moda a Reggio Emilia si fa incerto, ma il sindaco Massari non perde la calma: “Non ho nulla da rimproverarmi”. La decisione di Max Mara di ritirarsi solleva dubbi e riflessioni sulla gestione del progetto, mentre il primo cittadino difende con fermezza l’immagine della città. Ora, la sfida sarà rinnovare la fiducia e trovare nuove opportunità per valorizzare il settore moda locale.

Reggio Emilia, 1 luglio 2025 – “? evidente che non tutto è andato a buon fine, ma non ho nulla da rimproverarmi. E sfido a trovare delle dichiarazioni pubbliche, mie o della giunta, che abbiano messo in cattiva luce l’immagine del gruppo Max Mara”. Queste le parole del sindaco di Reggio Emilia, Marco Massari, all’indomani dell’annuncio del ritiro di Max Mara Fashion Group dal progetto per la realizzazione del Polo della Moda alle ex Fiere. Il primo cittadino ha incontrato la stampa assieme al vicesindaco Lanfranco de Franco e all’assessore a Rigenerazione Urbana e Sviluppo sostenibile Carlo Pasini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Polo della Moda a rischio, il sindaco Massari: “Non ho nulla da rimproverarmi”

