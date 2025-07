Bonus mamme lavoratrici i requisiti e quando sarà erogato

Il bonus mamme lavoratrici 2025 si prepara a fare il suo debutto, portando un sostegno concreto alle madri che conciliano lavoro e famiglia. Con l’annuncio ufficiale del Ministero del Lavoro e la pubblicazione del testo di legge, si delineano i requisiti e le modalità di erogazione di questa interessante agevolazione, prevista per dicembre. Ma chi può beneficiarne e come? Scopriamolo insieme.

Con l’annuncio del Ministero del Lavoro e la successiva pubblicazione del testo ufficiale, il governo ha formalizzato l’introduzione del bonus mamme lavoratrici 2025 destinato a entrare in vigore a dicembre. Si tratta di un’agevolazione economica rivolta a madri lavoratrici con figli minori con l’obiettivo di sostenere le famiglie e incentivare la partecipazione femminile al lavoro. A chi spetta il bonus: categorie ammesse e requisiti. Il bonus, come stabilito dal decreto, si rivolge a due categorie di madri lavoratrici. La prima comprende donne con due figli, sia dipendenti che autonome. Sono escluse le lavoratrici domestiche. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Bonus mamme lavoratrici, i requisiti e quando sarĂ erogato

Bonus mamme lavoratrici: 40 euro al mese per chi ha due figli, 480 euro netti corrisposti a dicembre. Calderone: “Somma netta in busta paga, esente da contributi” - Il Governo Meloni rafforza il supporto alle mamme lavoratrici con un nuovo bonus di 40 euro al mese per chi ha due figli a carico, con un importo netto di 480 euro che sarà erogato a dicembre.

