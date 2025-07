Sogin Artizzu | L’Italia soffre una iper regolamentazione del nucleare

L’Italia affronta una sfida cruciale nel settore nucleare: un’iper regolamentazione che rischia di frenare lo sviluppo di nuovi progetti. Durante gli "Stati Generali dell’Energia" di Forza Italia, Gian Luca Artizzu, AD di Sogin, ha sottolineato come queste norme possano diventare un ostacolo insormontabile. Per rilanciare il nucleare nel nostro Paese, bisogna superare questa impasse, prendendo esempio da modelli più snelli come quello degli Stati Uniti di Donald Trump, che ha dimostrato come un approccio meno burocratico possa favorire l’innovazione energet

In occasione dell'evento "Stati generali dell'energia di Forza Italia", svoltosi oggi nella Sala della Regina della Camera dei deputati, l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, ha chiarito che le norme presenti in Italia sul nucleare rischiano di rallentare o bloccare i progetti. "Se si vuole fare il nuovo nucleare bisogna superare questa impostazione", ha continuato, indicando negli Stati Uniti di Donald Trump un Paese da cui prendere ispirazione in questo senso. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sogin, Artizzu: “L’Italia soffre una iper regolamentazione del nucleare”

In questa notizia si parla di: italia - sogin - artizzu - soffre

Sogin, Artizzu: “Il Nucleare è l’energia più sicura, bisogna combattere l’allarmismo”; Nucleare, Artizzu (Sogin): Ci candidiamo a gestire uno o più impianti per la ripresa del settore; Sogin, Artizzu: Siamo a metà strada con lo smantellamento delle centrali nucleari.

Nuclear Power-Expo, Artizzu (Sogin): "Sogin centrale per ripresa produzione nucleare in Italia" - MSN - Sono le dichiarazioni di Gian Luca Artizzu, amministratore delegato Sogin, a margine della prima edizione di Nuclear Power- Scrive msn.com

Artizzu (Sogin) a IDN: “Nucleare e rinnovabili non sono concorrenti. Serve un mix energetico” - Artizzu, Amministratore delegato di Sogin, è intervenuto alla XXIV Edizione di Italia Direzione Nord presso Triennale Milano. Come scrive affaritaliani.it