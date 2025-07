Perugia Incendio a Monte Scosso | fiamme coinvolgono un annesso agricolo nessun ferito

Un incendio si è scatenato nella suggestiva zona di Monte Scosso a Perugia, coinvolgendo un annesso agricolo e mobilitando le squadre di soccorso. Quattro squadre dei Vigili del Fuoco e una dell’Agenzia Forestale stanno lavorando senza sosta per domare le fiamme, che al momento non hanno causato feriti o minacciato persone. Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi.

